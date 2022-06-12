США отменили требование сдавать тест на коронавирус перед въездом в страну

Американские власти отменили обязательное прохождение тестирования на наличие коронавируса для прилетающих в страну. Соответствующее распоряжение федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) вступило в силу в воскресенье в 00:01 по времени восточного побережья, сообщаети Trend со ссылкой на ТАСС.

На сайте ЦКПЗ отмечается, что в указанный срок власти "перестают требовать от авиапассажиров, направляющихся в США из других стран, предъявления перед посадкой на самолет отрицательного результата теста на COVID-19 или документа, подтверждающего выздоровление". При этом, как поясняет медицинский регулятор, пассажиры, не являющиеся гражданами США и не имеющие миграционной визы, по-прежнему должны перед вылетом представить свидетельство о прохождении вакцинации.

В ноябре прошлого года вступило в силу требование к иностранцам перед посадкой на самолет, направляющийся в США, предъявлять свидетельство об иммунизации и отрицательный результат теста, сделанного не ранее чем за три дня до поездки. В декабре американские власти ужесточили это требование, сократив временные рамки прохождения теста перед вылетом с трех до одного дня.