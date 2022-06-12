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Поездка Байдена в Саудовскую Аравию может быть анонсирована уже в понедельник

США Материалы 12 июня 2022 11:06
Поездка Байдена в Саудовскую Аравию может быть анонсирована уже в понедельник

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Белый дом может уже 14 июня объявить о планах президента США Джо Байдена посетить Саудовскую Аравию, сообщает The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Белый дом планирует объявить уже в понедельник о поездке президента Байдена в Саудовскую Аравию", - пишет издание со ссылкой на двух осведомленных чиновников.

По словам официальных лиц, Байден отправится в Саудовскую Аравию в следующем месяце в рамках более широкой поездки в регион, которая включает остановку в Израиле.

Как сообщил один из собеседников издания, в настоящее время в повестке дня значится встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Ранее сообщалось, что американский лидер может посетить Саудовскую Аравию в июне.

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