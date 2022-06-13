Двое убиты, четверо ранены в результате стрельбе в ночном клубе в Индиане

БАКУ /Trend/ - Два человека погибли, еще четверо получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе в Индиане в воскресенье.

Как сообщает Trend, об этом передает ABC News со ссылкой на местную полицию.

Отвечая на вопросы о выстрелах около 2 часов ночи в городке Гэри, к юго-востоку от Чикаго, представители правоохранительных органов заявили, что нашли двух человек, которые были застрелены. Это 34-летний мужчина и 26-летняя женщина. Они были госпитализированы, но скончались в больнице, несмотря на усилия врачей.

Также госпитализированы четверо пострадавших, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Власти не разглашают имена жертв или информацию о том, что могло привести к стрельбе.