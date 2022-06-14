Байден продлил режим санкций США в отношении КНДР еще на год

Президент США Джо Байден продлил еще на год режим односторонних американских санкций в отношении КНДР. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные в понедельник пресс-службой Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о продлении так называемого режима чрезвычайного положения в отношении Пхеньяна, который предусматривает сохранение рестрикций, введенных на основании целого ряда президентских указов, подписанных в 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годах. Принятые тогда Вашингтоном меры были нацелены, в частности, на предотвращение распространения Пхеньяном оружия массового уничтожения и средств его доставки.

В заявлении подчеркивается, что сохраняется "риск распространения ядерных материалов <...> на Корейском полуострове", а "действия и политика правительства Северной Кореи продолжают представлять <...> угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".