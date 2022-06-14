Белый дом намерен выделить Израилю $1 млрд на укрепление системы ПВО "Железный купол"

Администрация президента США Джо Байдена намерена выделить порядка $1 млрд Израилю на доукомплектование системы противовоздушной обороны (ПВО) "Железный купол". Об этом представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщил журналистам в понедельник вечером на специальном брифинге, посвященном предстоящей поездке Байдена на Ближний Восток, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша администрация также работает с Конгрессом, чтобы обеспечить [выделение] $1 млрд на доукомплектование системы ПВО "Железный купол" после конфликта в cекторе Газа", - сказал он.

Как отметил чиновник, в ходе своего визита в Израиль Байден намерен посетить места размещения этих систем ПВО, а также обсудить возможное сотрудничество в сфере инноваций в оборонной отрасли между двумя странами.

Помимо этого, в ходе своего ближневосточного турне глава американской администрации посетит Западный берег реки Иордан, где встретится с палестинским президентом Махмудом Аббасом. В течение поездки Байден также в рамках виртуального саммита I2-U2 (объединяет Индию, Израиль, ОАЭ и США) проведет переговоры по вопросам сотрудничества с премьер-министрами Израиля и Индии Нафтали Беннетом и Нарендрой Моди. "Безусловно, он также проведет и другие встречи, о которых мы сообщим ближе к дате поездки", - добавил представитель американской администрации.

17 марта пресс-служба Министерства обороны Израиля сообщила, что глава Минобороны Бени Ганц одобрил выделение бюджета в несколько сотен миллионов шекелей ($1 равен примерно 3,3 шекеля) на разработку и производство мощной лазерной системы, предназначенной для перехвата ракет, минометных снарядов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Тогда же в ведомстве добавили, что управление оборонных исследований и разработок министерства "добилось технологического прорыва в разработке мощной лазерной системы "Железный луч".