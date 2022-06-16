США готовы ужесточить санкции против Ирана, если СВПД не будет восстановлен

Власти США готовы при необходимости ужесточить санкции против Тегерана, если договоренность о восстановлении иранской ядерной сделки так и не будет достигнута. Об этом, как пишет газета Politico, представители вашингтонской администрации заявили американским законодателям на закрытом брифинге в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Участие в нем принимали координатор Совета национальной безопасности США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли. Как поясняет издание, соответствующие заверения с их стороны прозвучали на фоне того, что законодатели от обеих партий требуют от администрации США проработки "запасного плана", который "предотвратил бы превращение Ирана в ядерную державу".

"Во всех отношениях переговоров [по восстановлению ядерной сделки сейчас] нет", - заявил присутствовавший на брифинге сенатор Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). По данным газеты, Менендес, который изначально выступал против Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, ранее уже заявлял, что у Тегерана "теперь есть достаточно урана для создания ядерного оружия", а также призывал Белый дом признать, что возвращение к соглашению больше не является лучшим вариантом.

С этой точкой зрения, по данным Politico, согласны практически все законодатели от Республиканской партии. "Я просто не думаю, что это принесет те результаты, которых они [представители администрации США] ждут. Все, к чему стремится Иран, - это краткосрочное ослабление санкций, чтобы он мог инвестировать больше средств в свой военный потенциал, не только в ядерную программу", - заявил сенатор Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).

В Вене после восьми раундов переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение в марте текущего года был взят перерыв из-за внешних факторов. До этого венские переговоры вышли на финишную прямую и должны были завершиться до конца февраля. Текст документа был согласован и насчитывает около 20 страниц. В нем говорится о дальнейших мерах для возвращения к выполнению СВПД в первоначальном виде.