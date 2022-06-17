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Рейтинг Байдена упал ниже 40%

США Материалы 17 июня 2022 23:13
Рейтинг Байдена упал ниже 40%

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Всего 39% американцев одобряют деятельность Джо Байдена на посту президента США, сообщает в пятницу The Hill, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным опроса USA TODAY-Suffolk, рейтинг одобрения Байдена среди американцев упал до 39%, причем только 16% из них сказали, что полностью одобряют его работу на посту президента. При этом 47% решительно не одобрили его деятельность - на 3% больше, чем в аналогичном опросе, который был проведен в феврале. Таким образом, рейтинг одобрения президента продолжил падать третью неделю подряд.

По результатам нескольких опросов, проведенных в последнее время, рейтинг одобрения Байдена находится ниже 40%. Так падение рейтинга президента зафиксировали опросы Ipsos и Morning Consult.

Также 71% американцев считает, что США находятся "на неверном пути", против 16%, которые верят, что страна движется в нужном направлении.

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