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Помощник Байдена по нацбезопасности заразился коронавирусом

США Материалы 19 июня 2022 03:52
Помощник Байдена по нацбезопасности заразился коронавирусом

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заразился коронавирусом, он не поддерживал в последнее время тесные контакты с Джо Байденом.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу в Twitter пресс-служба Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

"Тест на COVID-19 помощника по национальной безопасности Джейка Салливана сегодня показал положительный результат. У него нет симптомов, и он не был в тесном контакте с президентом", - отметили в пресс-службе.

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