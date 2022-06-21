В Нью-Йорке такси врезалось в здание, как минимум шестеро пострадали

20 июня 2022 года около 13:00 такси врезалось в здание на Манхэттене. Шесть человек пострадали, трое находятся в критическом состоянии, сообщает New York Post со ссылкой на источник в полиции, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел на Бродвее 1186 между Западной 29-й и Западной 28-й улицами, когда водитель такси заскочил на бордюр. Вероятнее всего, автомобиль сначала врезался в клумбу, расположенную на тротуаре, а затем и в здание.

Три человека получили серьезные травмы, врачи сейчас борются за их жизни. Повреждения еще троих не такие значительные. На данный момент не ясно, является ли водитель такси одним из шести пострадавших. Однако было отмечено, что он все время оставался на месте происшествия.