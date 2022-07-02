Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на $820 миллионов

Официальный Вашингтон объявил о выделении очередного пакета помощи Украине в области безопасности и обороны на общую сумму $820 миллионов. Об этом говорится в сообщении Пентагона, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня Министерство обороны США объявило о дополнительной оборонной помощи Украине на сумму 820 миллионов долларов", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что финансирование включает 50 миллионов долларов, выделенных по полномочиям президента США (Presidential Drawdown), а также 770 млн дол. из фонда Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). В Пентагоне объяснили, что в отличие от Presidential Drawdown программа USAI направлена ​​не на изъятие вооружений из запасов Министерства обороны США, а на закупку новых вооружений у соответствующих производителей.

В общей сложности последний пакет помощи США предусматривает передачу Украине:

дополнительных ракет для систем залпового огня HIMARS;

два зенитно-ракетных комплекса противовоздушной обороны NASAMS;

около 150 тысяч снарядов для 155мм гаубиц;

четыре дополнительных контрартиллеристских радара.