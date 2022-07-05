Американские политики и бизнесмены прогнозируют рецессию в США

Американские политики и крупные предприниматели испытывают все большую уверенность в том, что страну ожидает рецессия, которая может повлечь за собой массовые увольнения. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в американской газете Politico, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Джо Байден говорит, что "нет ничего неизбежного" в рецессии в США. Его голос все более одинок в том, что касается данной возможности", отмечается в материале. В нем подчеркивается, что соответствующие опасения растут и на Уолл-стрит, и в Вашингтоне в свете того, что Федеральная резервная система, выполняющая в США функции центрального банка, "активизировала борьбу против самой высокой за четыре десятилетия инфляции".

"По всей стране разговоры об экономике, главной темой которых является высокая инфляция, быстро переходят в растущую уверенность в том, что приближается рецессия, - констатируется в статье. - К этому готовятся союзники Белого дома. Законодатели-республиканцы заявляют о том, что спад неизбежен. Аналитики Уолл-стрит все чаще включают его в свои прогнозы. И руководители бизнеса при обсуждениях с инвесторами и в своих компаниях быстро перешли от молчаливых опасений к открытому обсуждению экономического спада".

"Американцы и так настроены пессимистично относительно экономики, несмотря на то что безработица находится на уровне 3,6%, это близко к самому низкому показателю в новейшей истории, а сокращение экономики будет еще более болезненным, повлечет за собой волну увольнений и сокращение заработной платы", подчеркивается в материале.

"Все кричат об инфляции", - приводит издание слова ведущего научного сотрудника Института экономической политики Джоша Бивенса. По его словам, "люди также с ненавистью воспримут рецессию". "Настроения могут значительно ухудшиться", - добавил он.

По данным Министерства торговли США, ВВП страны в первом квартале текущего года сократился на 1,6% в годовом исчислении. Согласно заявлению Минтруда США, потребительские цены в стране выросли по итогам мая на 8,6% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с декабря 1981 года. С целью борьбы с инфляцией ФРС в середине июня повысила базовую процентную ставку сразу на 0,75 п. п., до 1,5-1,75%.