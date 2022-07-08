США предоставляют Украине новый пакет помощи на $400 миллионов

Президент США Джо Байден в пятницу подписал новый пакет оборонной помощи Украине на сумму около 400 миллионов долларов, которая включает, в том числе, новые системы залпового огня HIMARS, а также высокоточные боеприпасы. Об этом сообщил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

В частности, по его словам, новый пакет включает в себя четыре дополнительных системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним, а также тысячу снарядов для 155-мм гаубиц, в частности, высокоточных.

Кроме того, в пакет помощи также включены три тактических транспортных средства, взрывные заряды, контрбатарейные системы, запчасти и другое оборудование.