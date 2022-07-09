МИД Японии, США и Южной Кореи стремятся решить северокорейскую ядерную проблему

Главы МИД Южной Кореи, Японии и США согласились, что нужно считать ядерную угрозу со стороны КНДР проблемой, которую нужно решать в приоритетном порядке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, пишет южнокорейское агентство "Ренхап".

Министр иностранный дел Южной Кореи Пак Джин встретился в американским и японским коллегами Энтони Блинкеном и Есимасой Хаяси на полях саммита глав МИД G20 в Индонезии. Это первая подобная встреча глав МИД трех стран в офлайн-формате.

"Министры согласились с тем, что ядерная и ракетная угрозы со стороны Северной Кореи является важнейшим текущим вопросом, который необходимо решать в приоритетном порядке Южной Корее, США и Японии", - говорится в заявлении МИД Южной Кореи, которое приводит агентство.

Отмечается, что министры трех стран "договорились приложить усилия для того, чтобы добиться решительного и единого ответа мирового сообщества на провокационные действия КНДР", а также вернуть Пхеньян к диалогу.

В свою очередь в распространенном сообщении госдепартамента говорится, что министры обсудили пути расширения трехстороннего сотрудничества в области безопасности, а также "осудили незаконные пуски баллистических ракет КНДР".

Кроме того, главы МИД США, Японии и Южной Кореи "обменялись мнениями по поводу потенциальных проблем, связанных с Китаем", сообщает госдепартамент.