Госдеп США сообщил о визите Блинкена в Японию в связи с убийством Абэ

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит незапланированный визит в Токио в понедельник, 11 июля, чтобы почтить память убитого бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь Блинкен отправится в Токио, Японию, чтобы выразить соболезнования японскому народу в связи со смертью бывшего премьера Японии Синдзо Абэ и встретиться с японскими официальными лицами", - указано в сообщении.