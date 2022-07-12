Байден направил на ратификацию Сенату протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Джо Байден направил протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Организации Североатлантического договора (НАТО) на ратификацию в Сенат Конгресса США. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома, обнародовавшая копию текста послания американского лидера верхней палате законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я передаю настоящим для получения <...> согласия Сената на <...> ратификацию протоколы к Североатлантическому договору от 1949 года о присоединении [к НАТО] Республики Финляндия и Королевства Швеция", - говорится в письме Байдена.