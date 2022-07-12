США опасаются роста цен на нефть до $140 за баррель на фоне антироссийских мер

Власти США считают, что мировые цены на нефть могут вырасти до $140 за баррель, если Вашингтону не удастся добиться принятия его предложения об установлении предельной цены на российскую нефть и одновременного введения механизма, при котором РФ сможет заключать договоры на страхование и перевозку своей нефти только при условии, что ее цена не будет выше заданного максимума. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на неназванного представителя Минфина США.

Как напомнил чиновник, министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с главой Минфина Японии Сюнъити Судзуки, которая состоится во вторник в Токио, намерена обсудить введение потолка цен на российскую нефть. По словам американского чиновника, цель заключается в том, чтобы установить лимит цены на таком уровне.

Как заявил при этом представитель администрации США, власти Японии выразили обеспокоенность по поводу возможности установления слишком низкого предела цен, но не стали отвергать потенциальный диапазон $40-60 за баррель.