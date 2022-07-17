США и Египет в совместном заявлении выразили озабоченность нехваткой продовольствия

Президент США Джо Байден и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразили обеспокоенность нехваткой продовольствия в мире. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Байден и ас-Сиси «подтвердили приверженность сотрудничеству в борьбе с терроризмом и приветствовали значимые достижения международной коалиции» по противодействию террористической группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

В заявлении говорится, что США и Египет «разделяют особую озабоченность серьезными глобальными последствиями», которые связаны с ситуацией в Украине. Речь идет о влиянии на мировые цепочки поставок и стоимость энергоносителей.