Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт могут увеличить объем нефтедобычи - Госдеп

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Кувейт обладают необходимыми мощностями для увеличения объема своей нефтедобычи. Об этом заявил в воскресенье старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин в эфире телеканала CBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его спросили, может ли Эр-Рияд добывать больше нефти, если у него осталось очень мало свободных мощностей. "Я не буду углубляться в то, сколько именно свободных мощностей есть у Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и т. д. Но [у них] есть дополнительные свободные мощности, есть возможности для увеличения добычи [нефти]", - отметил сотрудник американского внешнеполитического ведомства, который сопровождал президента США Джо Байдена в его поездке в Саудовскую Аравию.

Хокстин напомнил, что вашингтонская администрация в течение последних нескольких месяцев ведет переговоры с членами Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). "Я считаю, что еще существуют возможности увидеть дополнительные шаги [в вопросе увеличения объема нефтедобычи]", - сказал он. При этом дипломат уточнил, что речь идет о наращивании нефтедобычи не только Саудовской Аравией, но и ОПЕК в целом.

Как сообщили ранее в Белом доме, Вашингтон рассчитывает на то, что заявления, касающиеся потенциального увеличения добычи нефти ОПЕК, могут последовать в ближайшие недели. Как заявил в пятницу глава Белого дома, представители США и Саудовской Аравии обсудили необходимость достаточного предложения нефти на мировых рынках, американская сторона ожидает, что шаги в этом направлении также будут предприняты в ближайшие недели. Байден тогда не уточнил, на какие именно действия со стороны Эр-Рияда в данной сфере рассчитывает.