Госдепартамент пригрозил Ирану новыми санкциями в случае передачи России беспилотников

США и их союзники применят санкции в случае передачи Ираном беспилотников России. Об этом заявил в понедельник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы уже высказывали наши обеспокоенности относительно предоставления Ираном беспилотных технологий. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая операция подобного рода приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, предположительно, ряду санкций со стороны других стран мира", - сказал он.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили, что Иран планирует передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе способных нести вооружения.