США испытали израильскую систему ПВО «Железный купол»

Прототип американской системы ПВО MRIC на базе израильского комплекса «Железный купол» успешно испытан на полигоне в Нью-Мексико. Об этом сообщает The Times of Israel, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По данным издания, прототип сочетает пусковую установку «Железного купола», израильские ракеты-перехватчики Tamir, американский радар морской пехоты США и командный центр.

«В ходе первого испытания MRIC поразил несколько одновременно запущенных целей, имитирующих крылатые ракеты, с разных направлений и по разным траекториям. Прототип адаптирован к существующим активам морской пехоты США и экспедиционным требованиям», - приводит издание заявление израильского Минобороны.

Также отмечается, что испытания показали, что «Железный купол» может быть оперативно интегрирован «в любую соответствующую оборонную архитектуру» и успешно перехватывать различные воздушные цели в зависимости от задач.

Издание подчеркивает, что Израиль заинтересован в продаже системы «Железный купол» американцам, однако не готов передавать им исходный код системы, чтобы избежать утечек и возможности для взлома.