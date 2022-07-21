Байден заявил, что у него рак из-за последствий загрязнения окружающей среды

Президент США Джо Байден заявил, что у него появился рак в связи с загрязнением окружающей среды в регионе, где он провел свое детство. Американский лидер выступал в штате Массачусетс с речью, посвященной борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава государства напомнил, что многие заводы по всей стране выбрасывают "токсичные вещества, смог, парниковые газы". "Это виды загрязнения, которые способствовали возникновению чрезвычайной ситуации в отношении климата, с которой мы сегодня сталкиваемся", - отметил он. Байден рассказал, что жил в городе Клеймонт (штат Делавэр), рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов и постоянно дул сильный ветер.

"Когда мы переехали в Делавэр, я жил в многоквартирном доме, а чуть дальше по дороге была небольшая школа, в которую я ходил. <...> Моя мама отвозила нас, чтобы мы не ходили пешком. И знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла [автомобиля]. Вот почему у меня - и многих других людей, с которыми я вырос, - рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране", - сказал президент.

На заявление сразу же обратили внимание в соцсетях. "Джо Байден только что объявил, что у него рак?" - написал в своем Twitter Национальный комитет Республиканской партии. В свою очередь один из редакторов газеты The Washington Post Гленн Кесслер раскритиковал такой вывод. "Какой это глупый твит! Ознакомьтесь с медицинским отчетом Байдена", - указал он в ответ. Кесслер напомнил, что до того, как Байден стал президентом, ему удалили немеланомные опухоли кожи. Однако американский лидер говорил о раке у себя в настоящем времени. Многие СМИ США решили, что это оговорка главы государства.