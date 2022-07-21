Mattel и SpaceX договорились о создании игрушек в космической тематике

Американский производитель игрушек Mattel заключил многолетнее соглашение с компанией SpaceX о создании продуктов для детей и коллекционеров. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на официальном сайте Mattel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 2023 году Mattel начнет выпускать игрушки, вдохновленные SpaceX, под своим культовым брендом Matchbox", - говорится в сообщении.

Вице-президент SpaceX Брайан Бьелде в свою очередь подчеркнул, что компания с нетерпением ожидает совместной работы с Mattel, "чтобы помочь вдохновить следующее поколение исследователей космоса и энтузиастов".

Mattel была основана в 1945 году. Компания известна производством таких игрушек, как куклы Barbie, товары Fisher-Price, игрушечные автомобили под марками Hot Wheels и Matchbox.

SpaceX была образована Илоном Маском в 2002 году. Компания занимается разработкой и изготовлением ракет-носителей Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy, многоразовых космических кораблей Dragon и Crew Dragon, а также созданием спутниковой системы связи Starlink.