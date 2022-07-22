В США впервые за почти 10 лет зафиксирован полиомиелит

В США выявлен заболевший полиомиелитом, сообщает Associated Press со ссылкой на данные медиков Нью-Йорка. Это первый случай заболевания почти за 10 лет, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Пока нет данных, кто именно заболел и был ли этот человек привит. Вместе с тем отмечается, что, вероятно, речь идет не о непосредственно заболевании полиомиелитом, а о следах этого заболевания, которые выявляются при вакцинации живой вакциной.

В США живая вакцина не используется, людей прививают инактивированной полиовакциной.

Полиомиелит был ранее одним из самых опасных заболеваний в США, когда ежегодные вспышки приводили к тысячам случаев паралича, особенно много пострадавших было среди детей. Вакцинирование началось в середине 1950-х. В результате в 1960-х выявлялось менее 100 случаев в год, в 1970-е - менее 10 случаев.

В 1979 году США стали официально свободны от полиомиелита. Однако периодически фиксировались завозные случаи.