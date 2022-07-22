США заявили о намерении поставить Нидерландам ракеты Patriot на сумму до $1,2 млрд

Cоединенные Штаты планируют продать Нидерландам 96 ракет Patriot и сопутствующую военную технику на сумму до $1,219 млрд. Об этом сообщило в четверг профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами (ВС) США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в распространенном им письменном заявлении, разрешение на выполнение нынешних договоренностей с Нидерландами, которое в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США, получено. Американская администрация уже уведомила Конгресс США о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти США, которая должна дать окончательное согласие на реализацию новой оружейной сделки, теперь есть 30 дней на ее изучение. Практически все контракты такого рода с ближайшими союзниками и партнерами Вашингтона получают одобрение Конгресса.

Согласно изложенной Министерством обороны США информации, речь идет о планах поставки ракет противовоздушной обороны Patriot MIM-104E (GEM-T). Они предназначены для борьбы с баллистическими и крылатыми ракетами. Вместе с ними предполагается передавать "инструменты и тестовое оборудование", техническую документацию, запчасти. Контракт, основным подрядчиком в рамках которого должна стать корпорация Raytheon, предусматривает также оказание технической помощи.