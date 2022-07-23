При стрельбе в Айове погибли три человека

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу в парке пещер Макокета, штат Айова. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания ABC News.

По ее данным, на месте происшествия были найдены тела трех человек. При обследования парка полицейские обнаружили тело подозреваемого, который, предположительно, застрелился.

Детский палаточный лагерь, находящийся на территории парка, был эвакуирован. На данный момент парк пещер Макокета остается закрытым, но угрозы для людей больше нет.