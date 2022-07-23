Белый дом объявил о новом пакете оборонной помощи Украине

Администрация президента США объявила о выделении Украине нового пакета оборонной помощи на сумму до $175 миллионов, которая будет включать предоставление оружия ВСУ и обучение украинских военных. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Белого дома, передает Trend со ссылкой на "Укринформ".

«Я делегирую полномочия госсекретарю в соответствии с разделом 506(a)(1) закона об иностранной помощи распорядиться о выделении до $175 миллионов на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку, чтобы оказать помощь Украине», - отмечается в прокламации президента США Джо Байдена на этот счет.

В то же время координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что именно будет включать новый пакет помощи.

По его словам, Украине будут переданы четыре дополнительные системы РСЗО HIMARS, 580 беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost, а также 36 тысяч других боеприпасов, техника и оборудование.

В целом, по его словам, кроме $175 миллионов, которые выделяются решением президента, будут предоставлены дополнительные средства, и общая сумма пакета составит $270 миллионов.