Байден рассказал об отличном самочувствии и оценил сроки возвращения к работе

Президент США Джо Байден рассчитывает вернуться к полноценной работе после COVID-19 к концу недели. Об этом Байден сообщил в понедельник в Белом доме журналистам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Надеюсь вернуться на работу в очном режиме к концу текущей недели", - сказал Байден.

"Я чувствую себя хорошо, хотя голос у меня все еще хриплый", - отметил глава американской администрации. "Думаю, я нахожусь на пути к полному выздоровлению", - добавил президент.

В четверг пресс-служба Байдена объявила, что он заболел COVID-19. Согласно официальным данным его лечащего врача Кевина О'Коннора, заболевание протекает в легкой форме, хозяин Белого дома идет на поправку, осложнений нет.