Белый дом отказался раскрыть, о чем Байден рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином

Белый дом отказался раскрывать потенциальные темы, которые президент США Джо Байден рассчитывает затронуть в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином на текущей неделе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не стану раскрывать повестку того, о чем потенциально будет вестись разговор в ходе этого звонка", - сказала в понедельник на брифинге для журналистов пресс-секретарь американского президента Карин Жан-Пьер.

"Мы сохраняем открытыми каналы коммуникации с Китаем, у нас идут разговоры на уровне помощников. Президент [Байден], как вы знаете, разговаривал с председателем Си [Цзиньпином] в марте. Я не стану забегать вперед президента в плане каких-то объявлений или подтверждений звонка", - добавила она.

Ранее Байден сообщил журналистам, что рассчитывает провести телефонную беседу с председателем КНР на текущей неделе.

16 ноября 2021 года Байден и Си Цзиньпин провели онлайн-встречу. Ранее они обменивались посланиями и совершали телефонные звонки. Последний разговор лидеров двух стран состоялся 18 марта, он прошел в формате видеоконференции.