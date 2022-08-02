Восемь истребителей вылетели с авиабазы США на юге Японии

Восемь истребителей F-15 во вторник вылетели с территории авиабазы США Кадена, расположенной в префектуре Окинава на юге Японии, в преддверии ожидаемого визита на Тайвань спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, с авиабазы вылетели пять самолетов-заправщиков, которые вместе с истребителями направились в южном направлении.

Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вылетевший во вторник из Малайзии, взял курс на Тайвань, облетев акваторию Южно-Китайского моря со стороны Индонезии и Филиппин, о чем свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. Борт с позывным SPAR19 находится сейчас в Тихом океане к востоку от Филиппинского архипелага и держит прямой курс на Тайвань. По данным тайваньских СМИ, Пелоси должна прибыть в Тайбэй с необъявленным визитом примерно в 22:00 по местному времени.