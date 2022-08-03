Госдеп одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет Patriot на $3 млрд

Госдепартамент одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет Patriot и сопутствующего оборудования на сумму $3,05 млрд. Об этом сообщило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) Министерства обороны США, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предлагаемая сделка будет содействовать внешнеполитическим целям США и целям в сфере национальной безопасности путем повышения безопасности страны-партнера, которая является важной силой для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Персидском заливе", - сказано в сообщении. В нем отмечается, что Эр-Рияд запросил в общей сложности 300 ракет Patriot MIM-104E (GEM-T).

Также Госдеп принял решение об одобрении возможной продажи ОАЭ ракет для комплексов THAAD, станций управления огнем и связи THAAD и сопутствующего оборудования стоимостью более $2 млрд. "Сегодня Агентство по сотрудничеству в области безопасности представило требуемый сертификат, уведомив Конгресс о возможной продаже", - говорится в заявлении.