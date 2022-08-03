Член Конгресса США провел переговоры в Анкаре

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын принял во вторник в Анкаре американскую делегацию во главе с членом Палаты представителей Конгресса США Джейсоном Кроу.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", на встрече с Президентском комплексе в Анкаре присутствовал посол США в Анкаре Джеффри Флейк.

Состоялся обмен мнениями по состоянию и перспективам политических и экономических связей Турции и США, взаимодействию двух стран в сфере борьбы с терроризмом и оборонной промышленности. Стороны акцентировали внимание на стратегическом уровне взаимодействия Турции и США в контексте НАТО. Затронуты темы войны между Россией и Украиной, зернового соглашения, ситуации в Сирии, Афганистане, нормализации отношений Турции и Армении, расширения НАТО, провокаций греческой стороны в Эгейском и Средиземном морях.

Пресс-секретарь турецкого лидера подчеркнул значимость стратегического взаимодействия двух стран и выразил надежду на устранение преград на пути сотрудничества, в особенности, в сферах экономики и оборонпрома.

Калын выразил удовлетворение позицией администрации США по вопросам поставок самолетов F-16 Турции и выразил надежду на то, что Конгресс будет придерживаться аналогичной позиции.

Джейсон Кроу в свою очередь коснулся темы зернового коридора, соглашение по которому было подписано при активном участии Турции и ООН. Американский законодатель назвал соглашение важным шагом на пути преодоления глобального продовольственного кризиса, отметив, что Анкара сыграла критическую роль в этом вопросе.

Калын на это сообщил, что турецкая сторона прикладывает усилия для возобновления диалога между РФ и Украиной и формирования атмосферы доверия между двумя соседними странами.

Относительно ситуации в Эгейском море и восточной части Средиземного моря, представитель президента Турции подчеркнул, что Анкара продолжит курс, основанный на защите мира и стабильности в регионе.

При этом он подчеркнул, что Анкара не отступит от своих законных прав и интересов в регионе.

Касаясь диалога с Ереваном, пресс-секретарь президента Турции отметил, что нормализация турецко-армянских отношений станет вкладом в мир, стабильность и развитие региона, а усилия в данном направлении поддерживаются международным сообществом.

Он также привлек внимание к ситуации в Сирии.

По словам Ибрагима Калына, важно вести решительную борьбе с проявлениями терроризма и не ставит разницы между преступными организациями, угрожающим безопасности Турции.

Он отметил, что Анкара уважает территориальную целостность и единство Сирии, которыми противостоят террористы PYD/YPG/РПК и ИГ.