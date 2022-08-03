В США выставили на продажу принадлежавшее семье Уолта Диснея ранчо

Ранчо в штате Вайоминг, которое ранее принадлежало семье Уолта Диснея, выставлено на продажу за $71 млн. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Находящееся примерно в 23 милях (около 37 км) от Йеллоустоунского национального парка ранчо занимает площадь около 5 тыс. акров (2 тыс. га)", - цитирует издание Джима Тейлора, представителя юридической фирмы Hall and Hall. Он добавил, что территория с трех сторон окружена горными вершинами, которые делают это место "удивительно уединенным".

Как сообщает газета, ранчо ранее принадлежало членам семьи Уолта Диснея.

Уолтер Элайас Дисней - американский мультипликатор, продюсер и режиссер. Создатель Микки-Мауса и множества других мультипликационных персонажей. Продюсер более 650 и режиссер 120 мультфильмов, основатель The Walt Disney Company. Лауреат самого большого числа премий "Оскар" в истории: 22 состязательных (1933-1959, 1969 - посмертно), трех почетных (1933, 1939, 1942) и премии им. Ирвинга Тальберга (1942).

Сегодня The Walt Disney Company - один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире. В ее состав входят несколько киностудий, детских телеканалов, сетей телерадиовещания, сеть парков, курортов и ресторанов.