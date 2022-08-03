Самолет с Пелоси вылетел из аэропорта на Тайване

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в среду завершила свой визит на Тайвань, вызвавший резкую реакцию властей КНР. Ее самолет вылетел из аэропорта Тайбэя. Трансляцию вел местный телеканал TTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Следующим пунктом азиатского турне политика должен стать Сеул.

Во вторник вечером, несмотря на протесты Пекина, Пелоси прибыла на Тайвань, а в среду встретилась с главой администрации острова Цай Инвэнь и посетила Законодательный юань (заксобрание региона). Этот визит стал первым для американского политика такого ранга за последние 25 лет.

Китай неоднократно предупреждал американскую сторону, что, если поездка состоится, это не останется без последствий и будут приняты жесткие меры. Сразу после прилета Пелоси Пекин объявил о планах проведения военных учений с боевыми стрельбами в шести зонах акватории вокруг Тайваня.