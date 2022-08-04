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Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

США Материалы 4 августа 2022 02:36 (UTC +04:00)
Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

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Сенат Конгресса США в среду принял резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, голосование еще продолжается, однако документ уже набрал достаточное для его утверждения количество голосов. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с особенностями американского законодательства процедуру непосредственно ратификации выполняет президент страны, Сенат дает на это согласие. Теперь глава государства Джо Байден должен будет подписать соответствующие документы о вступлении Стокгольма и Хельсинки в НАТО и направить их в альянс.

Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО должны ратифицировать все члены блока. К настоящему моменту это сделали более 20 из 30 стран, входящих в альянс.

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