Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Сенат Конгресса США в среду принял резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, голосование еще продолжается, однако документ уже набрал достаточное для его утверждения количество голосов. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с особенностями американского законодательства процедуру непосредственно ратификации выполняет президент страны, Сенат дает на это согласие. Теперь глава государства Джо Байден должен будет подписать соответствующие документы о вступлении Стокгольма и Хельсинки в НАТО и направить их в альянс.

Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО должны ратифицировать все члены блока. К настоящему моменту это сделали более 20 из 30 стран, входящих в альянс.