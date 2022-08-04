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Спецпосланник США по Ирану запланировал отправиться в Вену на переговоры по СВПД

США Материалы 4 августа 2022 03:39 (UTC +04:00)
Спецпосланник США по Ирану запланировал отправиться в Вену на переговоры по СВПД

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Спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что собирается поехать в Вену для продолжения переговоров о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, пере

"Веду подготовку к поездке в Вену на переговоры, в основе которых лежат предложения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля", - написал Мэлли в твиттере.

"Мы мало что ждем, но США приветствуют усилия ЕС, и готовятся предпринять добросовестную попытку добиться сделки. Скоро станет ясно, готов ли Иран сделать то же самое", - добавил он.

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