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Полиция США расследует инцидент с возможной стрельбой в крупнейшем торговом центре страны

США Материалы 5 августа 2022 03:14 (UTC +04:00)
Полиция США расследует инцидент с возможной стрельбой в крупнейшем торговом центре страны

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Полиция США расследует инцидент в торговом центре Mall of America в городе Блумингтон в окрестностях Миннеаполиса (штат Миннесота), где неизвестный, предположительно, открыл стрельбу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ведем работу по активному инциденту в Mall of America, - указывается в сообщении. По данным полиции, на месте находятся "большое число правоохранителей". В Twitter торгового центра отмечается, что "имел место единичный инцидент", на данный момент здание торгового центра закрыто на вход и выход.

Телеканал Fox News опубликовал видеозапись, на которой слышны крики, а затем как минимум три, предположительно, выстрела. Правоохранители сообщения о стрельбе не подтверждали. Mall of America является крупнейшим торговым центром в Западном полушарии.

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