В Финляндии пройдут совместные с кораблями и морпехами США учения

В Хельсинки в порт Хернесаари в пятницу прибудет большой десантный корабль ВМС США USS Kearsarge.

"Корабль будет находиться в столичном порту трое суток, однако публичных мероприятий на борту во время визита не предусмотрено, - сообщила пресс-служба ВМС Финляндии, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс",

В понедельник USS Kearsarge в сопровождении кораблей США USS Arlington и USS Gunston Hall отправятся в северную часть Балтийского моря, а также в южный регион страны Ханко, где до 19 августа на побережье в районах Ханкониеми и Упинниеми будут проходить совместные учения ВМС США и Финляндии. На борту американских кораблей около 2 тыс моряков и бойцов корпуса морской пехоты США.

От Финляндии в учениях участвуют войска и корабли штаба ВМС, бригады Ууденмаа, береговой бригады и береговой охраны.

В ходе учений будут отрабатываться развитие оперативной совместимости и совместимости вооруженных сил двух стран, в том числе поддержка Финляндии как страны, принимающей войска НАТО.

Операции по переброске войск будут поддерживаться истребителями Hornet ВВС Финляндии, а также вертолетами США Chinook и Blackhawk.

ВМС Финляндии предупредили, что учения будут сопровождаться "значительным перемещением судов на воде и воздушной активностью и будут вызывать большой шум в воздухе в районах Ханкониеми и Упинниеми".