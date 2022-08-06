США призвали стороны военной операции в Газе воздержаться от эскалации

Американская администрация в свете проведения израильской армией операции в секторе Газа призывает все стороны воздержаться от насилия, Вашингтон поддерживает право еврейского государства на самооборону. Такую позицию изложил в пятницу на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я могу заявить, что мы активно взаимодействуем с израильтянами, палестинцами и партнерами в регионе для обеспечения спокойствия после данных атак. Мы, безусловно, призываем все стороны к тому, чтобы они воздержались от дальнейшей эскалации", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

"Мы по-прежнему непоколебимо привержены безопасности Израиля и продолжим работу по наращиванию всех составляющих взаимодействия между США и Израилем", - подчеркнул Кирби. "Мы, безусловно, в полной мере поддерживаем право Израиля на самооборону от террористических группировок <...>", - отметил он. Представитель Белого дома заверил, что США "по-прежнему привержены двухгосударственному решению" ближневосточной проблемы.

Израильская армейская пресс-служба ранее в пятницу сообщила, что военные начали поражать объекты палестинской организации "Исламский джихад" в секторе Газа в рамках операции, которая получила название "Рассвет". В ходе первой серии ударов, по оценкам израильской стороны, были убиты порядка 15 радикалов, включая командира группировки в северной части анклава. Во время второй волны ударов силы специального назначения и артиллерия еврейского государства поразили шесть военных целей, а также пусковую ракетную установку "Исламского джихада".