Умер обвинявшийся в крупнейшей неуплате налогов миллиардер Роберт Брокман

Американский миллиардер Роберт Брокман, выступавший ответчиком по делу о неуплате налогов с доходов на рекордную сумму в $2 млрд, умер в возрасте 81 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предприниматель заработал свое состояние, которое оценивается в $4,7 млрд, основав в 70-х годах прошлого века фирму Reynolds & Reynolds, разрабатывающую программное обеспечение, и занимаясь инвестициями.

В октябре 2020 года налоговая служба США подала в суд на Брокмана, обвинив его в уклонении от налогов с $2 млрд доходов. По версии властей, он использовал офшорные схемы, чтобы скрыть доход, полученный им от инвестиций в компанию Vista Equity Partners.

В последние годы жизни Брокман страдал от деменции, адвокаты предпринимателя настаивали, что из-за ухудшения состояния он не может быть ответчиком в возбужденном против него деле.