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Общий объем военных поставок США Украине превысил $10,5 млрд - госсекретарь

США Материалы 20 августа 2022 08:50 (UTC +04:00)
Общий объем военных поставок США Украине превысил $10,5 млрд - госсекретарь

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Нынешняя американская администрация с приходом к власти президента Джо Байдена поставила Украине оружие, боеприпасы и военное оборудование на общую сумму $10,6 млрд, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Он сделал это заявление после объявления о том, что Вашингтон выделил Киеву дополнительную военную помощь в $775 млн.

"Этот пакет довел общий объем помощи США в области безопасности, выделенной Украине с начала работы нынешней администрации, до, примерно, $10,6 млрд ", - сказал Блинкен.

По его утверждению, "помощь в области безопасности" поступает Украине "из более чем 50 стран" союзников и партнеров США.

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