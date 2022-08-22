Южная Корея и США начали совместные учения Ulchi Freedom Shield

Республика Корея и США начали совместные учения Ulchi Freedom Shield, в рамках которых впервые за четыре года состоятся полевые маневры, а не только командные учения, основанные на компьютерной симуляции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американо-южнокорейские маневры продлятся до 1 сентября. Стороны отработают сценарий широкомасштабной войны: сначала будут отточены действия по ведению обороны столичного региона в случае агрессии со стороны КНДР, во второй половине внимание будет сосредоточено на контрнаступлении. Сеул и Вашингтон запланировали 13 программ полевых маневров.

Параллельно состоятся четырехдневные учения гражданской обороны под руководством южнокорейского правительства. Впервые после начала пандемии они пройдут в привычном масштабе. В рамках Ulchi Freedom Shield власти будут отрабатывать действия при различных сценариях, например, при обнаружении взрывного устройства на АЭС, при пожаре на заводе полупроводников, коллапсе банковской системы.

В ходе учений планируется провести оценку всесторонних операционных возможностей южнокорейской стороны. Это процедура необходима для возможной в будущем передачи операционного управления войсками в военное время от Вашингтона Сеулу.