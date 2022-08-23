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Один человек погиб при стрельбе в Атланте в США

США Материалы 23 августа 2022 01:02 (UTC +04:00)
Один человек погиб при стрельбе в Атланте в США

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По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в городе Атланта (штат Джорджия в США) в понедельник. Сообщение об этом опубликовано на странице департамента полиции Атланты в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В общей сложности три человека получили огнестрельные ранения. Один из пострадавших умер. Двое были доставлены в больницу для оказания помощи", - говорится в сообщении.

Местное отделение телеканала ABC о ссылкой на полицию сообщило, что полиции удалось задержать подозреваемую в нападении.

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