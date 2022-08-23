Пентагон готовит контракт на дроны-камикадзе Switchblade 600 для Украины

Министерство обороны США в сентябре планирует заключить контракт на изготовление для Украины десяти беспилотников-камикадзе Switchblade 600.

Как передает Trend, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на специализированное военное издание Defence News и пресс-службу Пентагона.

Американцы еще весной 2022 года одобрили передачу Украине тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade, но речь шла о версии Switchblade 300, предназначенных для уничтожения небольших точечных целей.

Switchblade 600 почти в десять раз массивнее, весит 23 кг и может нести боевую нагрузку до 14 кг – обычно это переносной противотанковый комплекс Javelin. Такие БПЛА способны уничтожать бронетехнику на расстоянии 40 км.

"Они имеют одинаковое название, но это очень разные системы с очень разными наборами целей", - цитирует издание вашингтонского эксперта Брэдли Боумена из аналитического центра Foundation for Defense of Democracies.