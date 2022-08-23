Трамп просит суд назначить независимого эксперта для изучения изъятых у него документов

Представители бывшего президента США Дональда Трампа направили ходатайство в суд с требованием назначить уполномоченного юриста для изучения изъятых у него ФБР документов. Об этом следует из документа поступившего в суд Южного округа Флориды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Уполномоченный юрист в американской правовой системе назначается судьей с согласия истца и ответчика и следит за надлежащим выполнением судебных предписаний, выступая в качестве независимой стороны разбирательства. Бывший президент США хочет, чтобы американские власти до назначения уполномоченного юриста приостановили изучение изъятых у него документов, а также требует "вернуть все изъятые предметы, которые не фигурировали в ордере на обыск".

В ходатайстве Трамп и его защита недоумевают, зачем для обыска был необходим "целый взвод" агентов ФБР, когда Трамп добровольно сотрудничал по всем вопросам дела. Помимо этого он требует предоставить ему полный список вещей, которые были изъяты при обыске. "Правительство отказалось предоставлять даже самую общую информацию о том, что было изъято и для чего", - отмечается в документе.

8 августа сотрудники ФБР провели обыск в поместье Мар-а-Лаго. Агенты спецслужбы сосредоточились на офисе экс-президента и помещениях, где проживает Трамп, когда останавливается во Флориде. Согласно ставшему достоянием гласности 12 августа ордеру, обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Прилагающийся к ордеру список изъятых предметов содержит, в частности, пункты "Различные совершенно секретные документы", "Секретные документы" и "Конфиденциальные документы".