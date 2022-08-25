ВВП США во втором квартале сократился на 0,6% в годовом исчислении

ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2022 года снизился на 0,6% в годовом исчислении, показатель был пересмотрен в сторону повышения на 0,3 процентного пункта по сравнению с июльской оценкой. Это следует из распространенных в четверг данных Министерства торговли США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ВВП сократился в годовом исчислении на 0,6% во втором квартале 2022 года после того, как в первом квартале он сократился на 1,6%. Показатель во втором квартале был пересмотрен в сторону повышения на 0,3 процентного пункта по сравнению с предварительной оценкой, которая была обнародована в июле", - сообщает ведомство. Отмечается, что новая оценка основана на более полном наборе данных, чем июльская.

"Новые данные в первую очередь отражают пересмотр в сторону повышения потребительских расходов и частных инвестиций в материально-производственные запасы, при этом частично в противовес этому были пересмотрены в сторону понижения инвестиции в жилье", - пояснили в Минторге.

Многие аналитики считают продолжающийся два квартала подряд экономический спад одним из главных признаков рецессии. В свою очередь президент США Джо Байден заявлял, что американская экономика не скатилась в рецессию. Он ссылается на мнение Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также экономистов и многих видных представителей банковской отрасли.

Ранее Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране выросли по итогам июля на 8,5% в годовом выражении. С целью борьбы с инфляцией ФРС в июле во второй раз подряд повысила ставку на 0,75 п. п., до 2,25-2,5%.