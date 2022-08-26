Байден утверждает, что население Китая не уверено в своем будущем

Президент США Джо Байден считает, что население Китая не уверено в собственном будущем, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

"Китайцы очень, очень неуверенно смотрят в свое будущее. Китайский народ очень, очень неуверенно смотрит в свое будущее", - утверждал глава американской администрации, выступая в четверг перед политическими сторонниками на мероприятии в Бетесде (штат Мэриленд), которое было организовано Национальным комитетом Демократической партии США. На текущем этапе она является в Соединенных Штатах правящей.

По свидетельству пресс-пула Белого дома, допущенного на нынешнее выступление Байдена, которое не транслировалось в прямом телевизионном эфире, американский лидер также упомянул о своих частых контактах с председателем КНР Си Цзиньпином. Байден неоднократно ссылался на них и в прошлом.