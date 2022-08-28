Разведка США оценит риск изъятых в имении Трампа документов для нацбезопасности

Директор национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хейнс информировала законодателей, что ее офис оценит, существовал ли риск для нацбезопасности США в связи с тем, что экс-президент Дональд Трамп вывез часть секретных документов в свою резиденцию в Мар-а-Лаго. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает The New York Times.

В письме в комитеты Палаты представителей по разведке и надзору Хейнс отметила, что ее офис "будет сотрудничать с Минюстом, чтобы гарантировать, что оценка не помешает уголовному расследованию департамента в отношении документов". В ходе проверки будет определено, какие разведывательные источники или системы могут быть идентифицированы и скомпрометированы, если документы попадут в чужие руки.

В пятницу Минюст США опубликовал отредактированную версию показаний под присягой, которые стали основанием для проведения обыска в Мар-а-Лаго. В них говорилось, в частности, что Трамп после ухода с поста президента оставил у себя секретные материалы, полученные с использованием агентуры разведывательных структур.

Как сообщалось, Трамп подал иск с требованием назначить специального эксперта для рассмотрения материалов, изъятых во время обыска ФБР в его резиденции.

Портал Axios писал о том, что экс-президент просил федеральный суд запретить ФБР изучать изъятые документы до тех пор, пока не будет назначен специальный эксперт.

Трамп также просил суд потребовать от правительства предоставить более подробную опись изъятых материалов и вернуть любые предметы, которые не подпадают под действие ордера на обыск.

Телеканал CNN сообщил в ночь на воскресенье, что федеральный судья Эйлин Кэннон назначила на четверг слушание по рассмотрению этой просьбы бывшего президента. При этом судья уведомила стороны о том, что у нее было "предварительное намерение" назначить специального эксперта, который будет отфильтровывать конфиденциальные материалы, изъятые при обыске.

Она, тем не менее, добавила, что это "не должно быть истолковано как ее окончательное решение по этому вопросу".

Как сообщалось, имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде обыскали агенты ФБР. Ряд СМИ написали, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента.

Из ордера на обыск следовало, что ФБР ведет расследование на предмет возможного нарушения бывшим главой государства закона о шпионаже, сообщали американские СМИ.

Ордер на обыск был подписан 5 августа федеральным судьей. В списке изъятых агентами ФБР в резиденции Трампа среди прочих документов значились также те, которые названы "совершенно секретными" и "конфиденциальными". Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать агентам изъятые у него документы, которые были рассекречены.

Сторонники Трампа, в свою очередь, считают, что это расследование - политически мотивированное. Предполагается, что его цель - помешать экс-главе Белого дома участвовать в президентских выборах 2024 года.