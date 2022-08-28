Почти 60% республиканцев хотят видеть Трампа кандидатом в президенты в 2024 году

Примерно шесть из десяти республиканцев считают, что бывший американский лидер Дональд Трамп должен стать кандидатом в президенты на выборах в США в 2024 году. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного общенациональной газетой USA Today и cоциологической службой Ipsos, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, 59% респондентов-республиканцев поддерживают кандидатуру Трампа, при этом 41% опрошенных считает, что другой политик должен представлять Республиканскую партию на выборах. Между тем 44% респондентов-демократов отметили, что нынешний глава государства Джо Байден должен переизбираться в 2024 году, а 56% считают, что их партию должен представлять другой кандидат.