Коллекционную карточку бейсболиста Микки Мэнтла продали в США за рекордные $12,6 млн

Карточка с автографом бейсболиста-рекордсмена Микки Мэнтла была продана на аукционе Heritage Auctions в Далласе (штат США) за рекордные для спортивных коллекционных предметов $12,6 млн. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба аукционного дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, выпущенная в 1952 году карточка игравшего в 50-60 годах прошлого века Мэнтла - семикратного победителя Мировой серии в составе "Нью-Йорк Янкиз" - считается наиболее хорошо сохранившейся коллекционной карточкой, что в значительной степени и объясняет такую высокую цену. Отмечается, что впервые коллекционный предмет был продан за восьмизначную сумму. Карточка Мэнтла по цене превзошла рекорд, установленный ранее в этом году, когда футболка аргентинского футболиста Диего Марадоны, в которой он забил дубль в четвертьфинале Чемпионата мира 1986 года, была продана за $9,3 млн.

Проданная за рекордную сумму карточка была приобретена Антонио Джиордано в 1991 году за $50 тыс. у одного из самых известных коллекционеров в этой области Алана Розена.