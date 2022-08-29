В США пройдет первая за 50 лет Конференция по борьбе с голодом

Белый дом объявил о проведении 28 сентября первой за последние 50 лет Конференции по вопросам голода, питания и здоровья. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник заявлении Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Администрация [президента США Джо] Байдена и [вице-президента Камалы] Харрис проведет Конференцию Белого дома по голоду, питанию и здоровью 28 сентября 2022 года в Вашингтоне, округ Колумбия", - говорится в документе. Как следует из заявления, цель предстоящей конференции - "покончить с голодом и снизить количество заболеваний, связанных с питанием к 2030 году, сокращая при этом уровень неравенства". Помимо неравенства, фактором, негативно влияющим на здоровье миллионов американцев, является отсутствие доступа к здоровым и недорогим продуктам питания, указывается в документе.

В конференции примут участие члены правительства США, ученые и активисты.

Кроме того, 28 сентября Белый дом планирует объявить национальную стратегию, которая определит действия правительства, направленные на искоренение голода в стране.